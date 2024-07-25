Из Новосибирска Михаил Мишустин улетел с проверкой в Горно-Алтайск

В Горно-Алтайске Михаила Мишустина встретили полпред президента в СФО Анатолий Серышев, который сопровождал председателя правительства во время инспекции по Новосибирску, и врио главы Республики Алтай Андрей Турчак. 25 июля в Горно-Алтайске Михаил Мишустин ознакомится с планами по реконструкции аэропортового комплекса и проведет рабочую встречу с председателем правительства Республики Алтай Андреем Турчаком.