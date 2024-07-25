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Из Новосибирска Михаил Мишустин улетел с проверкой в Горно-Алтайск

Он намерен узнать планы по реконструкции аэропорта и встретиться с врио главы Республики Алтай.

Источник: правительство РФ

Премьер министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Горно-Алтайск с рабочей поездкой. Туда он отправился после двухдневного пребывания в Новосибирске. Об этом сообщает правительство РФ.

В Горно-Алтайске Михаила Мишустина встретили полпред президента в СФО Анатолий Серышев, который сопровождал председателя правительства во время инспекции по Новосибирску, и врио главы Республики Алтай Андрей Турчак. 25 июля в Горно-Алтайске Михаил Мишустин ознакомится с планами по реконструкции аэропортового комплекса и проведет рабочую встречу с председателем правительства Республики Алтай Андреем Турчаком.

Напомним, в Новосибирске во время рабочей поездки Михаил Мишустин оценил новый терминал аэропорта Толмачёво, встретился с губернатором региона Андреем Травниковым, осмотрел Академгородок и провел встречу со студентами.

Мишустин Михаил