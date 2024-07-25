Завершено уголовное дело в отношении экс-гендиректора АНПЗ

«Мурат Досмуратов подозревается в том, что в период 2022—2023 годы при наличии гарантийного срока поставщика на поставленное оборудование необоснованно выделил из средств АНПЗ денежные средства и заключил соответствующий договор по ремонту технологического оборудования на общую сумму 1,9 млрд тенге. В отношении Досмуратова… избрана мера пресечения в виде домашнего ареста».