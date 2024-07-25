Завершено уголовное дело в отношении экс-гендиректора АНПЗ

В ведомстве уточнили, что расследование велось по факту злоупотребления, то есть использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия в виде особо крупного ущерба государству.
«Мурат Досмуратов подозревается в том, что в период 2022—2023 годы при наличии гарантийного срока поставщика на поставленное оборудование необоснованно выделил из средств АНПЗ денежные средства и заключил соответствующий договор по ремонту технологического оборудования на общую сумму 1,9 млрд тенге. В отношении Досмуратова… избрана мера пресечения в виде домашнего ареста».
Как пояснили в агентстве, иная информация в интересах следствия в соответствии со ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.
Мурат Досмуратов занимал должность генерального директора, председателя правления ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» с июля 2022 года. На этом посту 10 января 2024 года его сменил Галымжан Жусанбаев.