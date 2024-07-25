Совет Европы обвинил Польшу в нарушении прав человека на границе с Беларусью

Кроме того, О'Флаерти указал на обеспокоенность последствиями для соблюдения прав человека по причине создания так называемой буферной зоны на названном участке. Он призвал власти Польши обеспечить, чтобы все законы и практика по причине данной ситуации на границе Польши и Беларуси соответствовали стандартам Совета Европы в области прав человека.