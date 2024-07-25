Совет Европы обвинил Польшу в нарушении прав человека на границе с Беларусью. Об этом сказано в заявлении пресс-службы комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О'Флаерти, передает ТАСС.
Говорится, что 17 июля 2024 года он направил письма премьер-министру Польшу, главе Сената, где была выражена обеспеченность соблюдением прав человека на границе с Беларусью. Речь идет про продолжающуюся практику массового возвращения людей через польско-белорусскую границу. Это противоречит обязательствам Польши в рамках международных обязательств, связанных с правами человека.
Кроме того, О'Флаерти указал на обеспокоенность последствиями для соблюдения прав человека по причине создания так называемой буферной зоны на названном участке. Он призвал власти Польши обеспечить, чтобы все законы и практика по причине данной ситуации на границе Польши и Беларуси соответствовали стандартам Совета Европы в области прав человека.