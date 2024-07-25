Глава одного из райцентров Омской области ушла в отставку

Как стало известно порталу Om1.ru, глава Оконешниковского городского поселения Ирина Алякина ушла в отставку. Она руководила райцентром с 1 марта 2022 года, когда местные депутаты единогласным решением избрали её сроком на 5 лет. Но проработав менее 2,5 лет Алякина покинула свой пост.
Временно исполняющим обязанности главы Оконешниковского городского поселения со вчерашнего дня является Павел Решедько, который до этого был директором Центра занятости населения. Решедько сообщил порталу Om1.ru, что Ирина Алякина ушла в отставку по собственному желанию.
Также, по словам врио главы райцентра, в ближайшее время должна быть создана комиссия по выборам, затем объявляется конкурс на должность главы, претенденты подают заявки, которые рассматривает комиссия. А потом уже Совет депутатов Оконешниковского городского поселения из предложенных кандидатов выбирает нового главу.