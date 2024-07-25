Глава одного из райцентров Омской области ушла в отставку

Также, по словам врио главы райцентра, в ближайшее время должна быть создана комиссия по выборам, затем объявляется конкурс на должность главы, претенденты подают заявки, которые рассматривает комиссия. А потом уже Совет депутатов Оконешниковского городского поселения из предложенных кандидатов выбирает нового главу.