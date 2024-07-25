Беларусь и Россия обсудили создание новой архитектуры безопасности Евразии

В июне этого года во время встречи с руководством министерства иностранных дел РФ президент России Владимир Путин предложил наладить диалог со всеми потенциальными участниками новой системы безопасности в Евразии. По мнению главы российского государства, для продвижения этой идеи следует активизировать диалог в СГ, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС.