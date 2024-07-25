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Беларусь и Россия обсудили создание новой архитектуры безопасности Евразии

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Заместители министров иностранных дел Беларуси и России Юрий Амбразевич и Александр Грушко обсудили международную обстановку и перспективы создания новой архитектуры безопасности в Евразии, в том числе обеспечение безопасности Союзного государства, сообщили на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Источник: Sputnik.by

Отмечается, что соответствующие консультации под руководством замминистров прошли в среду в белорусской столице.

Белорусская и российская стороны обменялись не только оценками международной и региональной ситуации, но и мнениями о перспективах формирования новой архитектуры «равной и неделимой безопасности в Евразии», в том числе обеспечение безопасности СГ.

В сообщении также говорится, что представители двух стран затронули аспекты подготовки второй Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Подтвержден настрой на продолжение тесной внешнеполитической координации в соответствии с программой согласованных действий государств-участников договора о создании Союзного государства на 2024−2026 годы», — подчеркнули в МИД РФ.

В июне этого года во время встречи с руководством министерства иностранных дел РФ президент России Владимир Путин предложил наладить диалог со всеми потенциальными участниками новой системы безопасности в Евразии. По мнению главы российского государства, для продвижения этой идеи следует активизировать диалог в СГ, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС.