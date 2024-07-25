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В Башкирии начнут жестче контролировать перегруз дорог

В Башкирии дороги от перегруза и разрушения защитят жесткий контроль и санкции к нарушителям. Об этом сообщает пресс-служба Курултая Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Председатель Госсобрания — Курултая Башкирии отметил, что уберечь дороги от чрезмерной нагрузки и сохранить их от разрушения невозможно без ужесточения контроля и усиления санкций в отношении нарушителей.

«Водители перегруженных фур при прохождении весового контроля скрывают номера и уходят таким образом и от дополнительной платы, и от ответственности. Дошло до того, что продавцы грузовой техники стали использовать возможность перегруза в рекламе как свое конкурентное преимущество. Это ненормальная ситуация», — отметил Константин Толкачев.

Перегруз приводит к износу дорог и мостов и увеличивает риск ДТП. Для этого предложено усилить контроль и ужесточить ответственность для тех, кто обходит систему весового контроля и не платит за превышение нагрузки на дорожное полотно.

Спикер парламента напомнил, что ранее Госсобранием был разработан и направлен в правительство России проект федерального закона об усилении ответственности за нарушения в данной сфере.

Согласно законопроекту, управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.