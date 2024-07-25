В Башкирии начнут жестче контролировать перегруз дорог

«Водители перегруженных фур при прохождении весового контроля скрывают номера и уходят таким образом и от дополнительной платы, и от ответственности. Дошло до того, что продавцы грузовой техники стали использовать возможность перегруза в рекламе как свое конкурентное преимущество. Это ненормальная ситуация», — отметил Константин Толкачев.