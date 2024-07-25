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Мэр Красноярска встретился с жильцами подтопленного дома на 2-й Огородной

По словам Владислава Логинова, сразу в нескольких домах нужно исправлять систему водоотведения.

Мэр Красноярска Владислав Логинов встретился с жителями дома № 24 на улице 2-й Огородной. После непогоды подвал и дворовая территория вновь оказались затоплены, поэтому глава города пояснил, что необходимо исправлять систему водоотведения как у данного дома, так и у соседних многоэтажек:

«Сильный дождь выявил, что предпринятые ранее действия по ликвидации подтоплений двора и подвала сняли только часть проблем. Поэтому продолжим обследование системы водоотведения, но уже близлежащих домов. Специалисты КрасКома и УК “Орбита” проведут эти работы для выявления нарушений, которые, по мнению жителей, являются причиной подтопления подвала. Затем будут выполнены инженерные решения».

Также, по словам Владислава Логинова, в настоящее время запланированы мероприятия по гидроизоляции подвала дома и модернизации ливневки, расположенной у дома № 35 на Дачной. Следующая встреча с жильцами дома состоится в конце августа.