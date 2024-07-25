Мэр Красноярска встретился с жильцами подтопленного дома на 2-й Огородной

«Сильный дождь выявил, что предпринятые ранее действия по ликвидации подтоплений двора и подвала сняли только часть проблем. Поэтому продолжим обследование системы водоотведения, но уже близлежащих домов. Специалисты КрасКома и УК “Орбита” проведут эти работы для выявления нарушений, которые, по мнению жителей, являются причиной подтопления подвала. Затем будут выполнены инженерные решения».