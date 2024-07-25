Глава Екатеринбурга заявил о хамском поведении самокатчиков

Алексей Орлов на страницах газеты «Вечерний Екатеринбург» ответил на вопросы читателей, один из которых касался введенных частичных ограничений на передвижение по городу средств индивидуальной мобильности (СИМ). Градоначальник рассказал о появлении первых ограничительных знаков для электросамокатов, сигвееев, моноколес, гироскутеров и электровелосипедов. А также прокомментировал скандальный наезд самокатчиков на пожилую туристку из Санкт-Петербурга.
Глава города напомнил, что был принят ряд мер по ограничению движения и снижению скорости СИМ на отдельных городских пространствах, на улицах Екатеринбурга местами уже появились первые знаки, запрещающие передвижение на СИМ. При этом Алексей Орлов подчеркнул, что задачей властей является не запрет СИМ, а создание условий, которые позволят жителям и гостям города комфортно перемещаться по улицам, паркам и скверам.
«Тем не менее, еще есть вопиющие случаи нарушений со стороны, как вы говорите, самокатчиков, — заявил глава муниципалитета. — Так, недавно на углу проспекта Ленина и улицы Московской двое молодых людей на самокате наехали на пожилую женщину. Она прибыла из Санкт-Петербурга, чтобы посмотреть наш город. В результате откровенно хамского нарушения правил управления самокатом женщина получила тяжелую травму и была госпитализирована».
Чтобы «сгладить негатив от этого случая», Алексей Орлов связался с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым и попросил взять лечение пострадавшей гостьи из Санкт-Петербурга на личный контроль.
"Также к решению возникших у туристки проблем подключился мой заместитель, курирующий развитие туризма. Ему поручено оказать всемерную помощь пострадавшей.
Екатеринбург — гостеприимный город. Мы рады туристам и стараемся, чтобы приезжали новые и возвращались уже бывавшие здесь", — заявил Алексей Орлов и отметил, что статистика показывает рост количества гостей столицы Урала.
«К сожалению, порой случаются и неприятные инциденты, — заявил глава. — Что касается самокатчиков, то их поиском занялись правоохранительные органы и сервис кикшеринга. Надеюсь, хамы будут найдены. Мы продолжим работу с сервисами по прокату, чтобы обезопасить пешеходов».