Глава Екатеринбурга заявил о хамском поведении самокатчиков

«Тем не менее, еще есть вопиющие случаи нарушений со стороны, как вы говорите, самокатчиков, — заявил глава муниципалитета. — Так, недавно на углу проспекта Ленина и улицы Московской двое молодых людей на самокате наехали на пожилую женщину. Она прибыла из Санкт-Петербурга, чтобы посмотреть наш город. В результате откровенно хамского нарушения правил управления самокатом женщина получила тяжелую травму и была госпитализирована».