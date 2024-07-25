Екатеринбург хотят заменить Мариуполем на пятитысячных купюрах

Напомним, что ЦБ представил новые купюры осенью 2023 года. Тогда Банк России принял решение придержать выпуск обновленной банкноты номиналом 5 тыс. рублей, поскольку в России сейчас достаточно купюр старого образца. Кроме того, не все банки готовы принять новые купюры. В июне текущего года банкноты поступили в оборот. На новой банкноте в 5000 рублей изображено большое количество знаковых мест Екатеринбурга. Среди них — стела «Европа — Азия», дом Севастьянова, гостиница «Исеть», главпочтамт, башня «Исеть», Екатеринбургский государственный цирк.