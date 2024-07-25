Екатеринбург хотят заменить Мариуполем на пятитысячных купюрах

Депутат предлагает разместить на банкнотах следующие города: 50 рублей — Соледар, 100 рублей — Артемовск, 200 рублей — Работино, 500 рублей — Луганск, 1 000 рублей — Донецк, 2 000 рублей — Авдеевка, 5 000 рублей — Мариуполь. На монетах, по ее мнению, должны быть изображены портреты погибших на СВО обладателей звания Героя Российской Федерации. Есть также идея размещать на аверсе военную технику.
«Важно, чтобы они были не “памятными”, которые выпускаются ограниченными сериями, а массовыми, широко используемыми всеми жителями нашей страны. Только в этом случае будут решены задачи увековечивания памяти о погибших героях и воспитания российской молодежи», — говорится в письме.
Напомним, что ЦБ представил новые купюры осенью 2023 года. Тогда Банк России принял решение придержать выпуск обновленной банкноты номиналом 5 тыс. рублей, поскольку в России сейчас достаточно купюр старого образца. Кроме того, не все банки готовы принять новые купюры. В июне текущего года банкноты поступили в оборот. На новой банкноте в 5000 рублей изображено большое количество знаковых мест Екатеринбурга. Среди них — стела «Европа — Азия», дом Севастьянова, гостиница «Исеть», главпочтамт, башня «Исеть», Екатеринбургский государственный цирк.