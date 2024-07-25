Лукашенко обратился к сотрудникам МЧС, сказав про готовность номер один

Он уточнил, что именно по указанным причинам спасатели пользуются таким доверием и уважением среди белорусов. Лукашенко заявил, что сегодня у органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям есть все необходимое для того, чтобы оперативно реагировать на любые возникающие угрозы как техногенного, так и природного характера, решать поставленные задачи на должном уровне, обеспечивая мир и спокойствие в Беларуси.