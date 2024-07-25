Лукашенко обратился к сотрудникам МЧС, сказав про готовность номер один

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июля, в четверг, поздравил сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником — Днем пожарной службы Беларуси. Глава республики сказал про готовность номер один. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Глава государства в поздравлении обратил внимание на то, что каждый из сотрудников МЧС выбрал уникальную профессию, требующую особого мужества, высочайшей компетенции, отваги. Он подчеркнул, что от слаженности и оперативности командной работы спасателей зависит не только сохранность материальных ценностей, но и самое главное — жизни людей.
— Вы всегда в готовности номер один, всегда на боевом посту, успешно противодействуя огненной стихии и другим опасностям, — заявил президент Беларуси.
Он уточнил, что именно по указанным причинам спасатели пользуются таким доверием и уважением среди белорусов. Лукашенко заявил, что сегодня у органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям есть все необходимое для того, чтобы оперативно реагировать на любые возникающие угрозы как техногенного, так и природного характера, решать поставленные задачи на должном уровне, обеспечивая мир и спокойствие в Беларуси.
— Пусть так будет и впредь, — подчеркнул глава государства.