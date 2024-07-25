Досаев: Пробивку проспекта Абая в Алматы закончат в ноябре

По пробивке улиц Толе би и Жубанова на сегодня продолжается вынос инженерных сетей и выкуп земельных участков, рассказал аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Наурызбайского района.
В районе проводится текущий ремонт 50 тыс. кв. м дорог на 110 улицах, а до конца ноября запланировано еще 20 тыс. кв. м на 150 улицах. Средний ремонт охватит 22 улицы общей протяженностью 13 км.
«В целях сокращения интервалов с начала года на 10 маршрутах обновлены 150 автобусов. Для комфорта жителей установлены 12 новых остановочных павильонов, а до конца года планируется установить еще 5 остановок в тех местах, где их ранее не было».