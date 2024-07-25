Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военная операция на Украине, день 883-й

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 11 дронов ВСУ над Курской и Белгородской областями, Крымом и акваторией Черного моря. «Страна.ua» сообщила о взрывах в Харькове и БПЛА в Киевской области. В G7 пока не приняли решение по использованию замороженных активов РФ для поддержки Киева, заявили в минфине Японии. Предстоящей осенью и зимой в Польше может произойти наплыв беженцев с Украины, допустили в МВД страны. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

9:10 ❗️ «Искандер-М» нанес ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании в промзоне Харькова, сообщили в Минобороны.

В результате удара уничтожено до 100 боевиков, из них 40 зарубежных инструкторов, около 60 военнослужащих ВСУ.

9:02 Сотрудники военной контрразведки задержали 39-летнего жителя Хабаровска, который оказывал помощь ГУР минобороны Украины, сообщило УФСБ по Восточному военному округу.

8:51 Страны ЕС не поддержали Венгрию и Словакию в вопросе возобновления поставок нефти из России через Украину в ходе встречи дипломатов стран блока, сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатов.

8:47 Дания и Нидерланды поставят Украине до конца лета партию из 14 танков Leopard 2, сообщает голландское Минобороны.

8:40 НАТО направляет своих офицеров и военных специалистов на Украину, чтобы они получали ценный опыт современных боевых действий, который нигде в мире больше получить нельзя, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

8:31 «Страна.ua» сообщила о беспилотниках в Киевской области.

8:27 В одном из подразделений ВСУ в Харьковской области произошел конфликт со стрельбой, сообщила пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». В результате этого трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения.

8:20 Предстоящей осенью и зимой в Польше может произойти наплыв беженцев с Украины, заявил директор департамента гражданской защиты и кризисного управления МВД республики Дариуш Марчинский.

«Это связано с нападениями России на энергетическую, теплоснабжающую и транспортную инфраструктуру, которые становятся все более ощутимыми», — сказал Марчинский.

8:17 В акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова — Минобороны РФ.

8:15.

8:11 G7 пока не приняла решения по использованию замороженных активов РФ для поддержки Украины, сообщило минфин Японии.

8:07 Взрыв ночью произошел в Харькове, сообщила «Страна.ua».

8:04 Средства ПВО ночью уничтожили четыре беспилотника над Курской областью, три — над Белгородской и четыре — над Крымом и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 883-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.