Военная операция на Украине, день 883-й

9:10 ❗️ «Искандер-М» нанес ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании в промзоне Харькова, сообщили в Минобороны.
В результате удара уничтожено до 100 боевиков, из них 40 зарубежных инструкторов, около 60 военнослужащих ВСУ.
9:02 Сотрудники военной контрразведки задержали 39-летнего жителя Хабаровска, который оказывал помощь ГУР минобороны Украины, сообщило УФСБ по Восточному военному округу.
8:51 Страны ЕС не поддержали Венгрию и Словакию в вопросе возобновления поставок нефти из России через Украину в ходе встречи дипломатов стран блока, сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатов.
8:47 Дания и Нидерланды поставят Украине до конца лета партию из 14 танков Leopard 2, сообщает голландское Минобороны.
8:31 «Страна.ua» сообщила о беспилотниках в Киевской области.
8:27 В одном из подразделений ВСУ в Харьковской области произошел конфликт со стрельбой, сообщила пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». В результате этого трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения.
8:20 Предстоящей осенью и зимой в Польше может произойти наплыв беженцев с Украины, заявил директор департамента гражданской защиты и кризисного управления МВД республики Дариуш Марчинский.
«Это связано с нападениями России на энергетическую, теплоснабжающую и транспортную инфраструктуру, которые становятся все более ощутимыми», — сказал Марчинский.
8:17 В акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова — Минобороны РФ.
8:15.
8:11 G7 пока не приняла решения по использованию замороженных активов РФ для поддержки Украины, сообщило минфин Японии.
8:07 Взрыв ночью произошел в Харькове, сообщила «Страна.ua».
8:04 Средства ПВО ночью уничтожили четыре беспилотника над Курской областью, три — над Белгородской и четыре — над Крымом и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 883-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.