Военная операция на Украине, день 883-й

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 11 дронов ВСУ над Курской и Белгородской областями, Крымом и акваторией Черного моря. «Страна.ua» сообщила о взрывах в Харькове и БПЛА в Киевской области. В G7 пока не приняли решение по использованию замороженных активов РФ для поддержки Киева, заявили в минфине Японии. Предстоящей осенью и зимой в Польше может произойти наплыв беженцев с Украины, допустили в МВД страны. «Газета.Ru» ведет хронику событий.