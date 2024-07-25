Кандидаты на пост губернатора Самарской области сдали документы для регистрации

Также каждый из кандидатов предложил свои кандидатуры для наделения полномочиями сенатора РФ. Алексей Лескин заявил Наталью Боброву, Марину Ерину и Михаила Матвеева, Владимир Плякин — Романа Зольникова, Сергея Лушина и Сергея Пухаева, Степан Соловьев — Анатолия Арсенихина, Елену Веретенникову и Наталью Половинкину.
Кроме того, Михаил Маряхин предложил в качестве претендентов на пост сенатора РФ Максима Гусейнова, Дмитрия Макаренко и Алексея Сазонова, Наталья Бисярина — Сергея Андрусенко, Галину Путинцеву и Александра Степанова, а Григорий Еремеев — Владимира Абдрахимова, Андрея Долгова и Елену Конюхову. Вячеслав Федорищев заявил кандидатами в верхнюю палату парламента Дмитрия Азарова, Марину Сидухину и Андрея Трифонова.
Облизбирком проверит представленные документы. После этого комиссия определится с регистрацией кандидатов.