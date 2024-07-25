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Кандидаты на пост губернатора Самарской области сдали документы для регистрации

Завершился период приема документов для регистрации кандидатов на должность губернатора Самарской области. Кроме Вячеслава Федорищева («Единая Россия»), процедуру прошли шесть претендентов на пост главы региона. Об этом сообщает облизбирком.

В частности, документы для регистрации на выборах губернатора Самарской области представили Алексей Лескин от КПРФ (172 подписи муниципальных депутатов), Владимир Плякин от партии «Новые люди» (171 подпись), Степан Соловьев от «Зеленой альтернативы» (169 подписей), Михаил Маряхин от партии «Справедливая Россия —Патриоты — За правду» (172), Наталья Бисярина от ЛДПР (170) и Григорий Еремеев от «Демократической партии России» (две подписи). Вячеслав Федорищев представил в свою поддержку 173 подписи муниципальных депутатов.

Также каждый из кандидатов предложил свои кандидатуры для наделения полномочиями сенатора РФ. Алексей Лескин заявил Наталью Боброву, Марину Ерину и Михаила Матвеева, Владимир Плякин — Романа Зольникова, Сергея Лушина и Сергея Пухаева, Степан Соловьев — Анатолия Арсенихина, Елену Веретенникову и Наталью Половинкину.

Кроме того, Михаил Маряхин предложил в качестве претендентов на пост сенатора РФ Максима Гусейнова, Дмитрия Макаренко и Алексея Сазонова, Наталья Бисярина — Сергея Андрусенко, Галину Путинцеву и Александра Степанова, а Григорий Еремеев — Владимира Абдрахимова, Андрея Долгова и Елену Конюхову. Вячеслав Федорищев заявил кандидатами в верхнюю палату парламента Дмитрия Азарова, Марину Сидухину и Андрея Трифонова.

Облизбирком проверит представленные документы. После этого комиссия определится с регистрацией кандидатов.