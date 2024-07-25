Кандидаты на пост губернатора Самарской области сдали документы для регистрации

В частности, документы для регистрации на выборах губернатора Самарской области представили Алексей Лескин от КПРФ (172 подписи муниципальных депутатов), Владимир Плякин от партии «Новые люди» (171 подпись), Степан Соловьев от «Зеленой альтернативы» (169 подписей), Михаил Маряхин от партии «Справедливая Россия —Патриоты — За правду» (172), Наталья Бисярина от ЛДПР (170) и Григорий Еремеев от «Демократической партии России» (две подписи). Вячеслав Федорищев представил в свою поддержку 173 подписи муниципальных депутатов.