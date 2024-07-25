Куйвашев направил 7 млн рублей на борьбу с поджигателями лесов

Напомним, за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если эти действие причинили значительный ущерб, предусмотрена ответственность в виде штрафа от 300 до 500 тысяч рублей, либо обязательных работ до 480 часов, либо исправительных работ до двух лет, либо принудительных работ до четырёх лет, либо лишение свободы на тот же срок.