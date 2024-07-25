Куйвашев направил 7 млн рублей на борьбу с поджигателями лесов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил из резервного фонда правительства региона почти семь миллионов рублей на приобретение комплексов автоматической фотовидеофиксации для борьбы с поджигателями лесов.
На выделенные средства министерство природных ресурсов и экологии приобретёт 140 комплексов фотовидеофиксации. Они будут установлены в местах, где возможны возгорания лесов на территории Свердловской области. Прежде всего, речь идёт об окраинах населённых пунктов, традиционных местах охоты и рыбалки.
Ещё 235 тысяч рублей предусмотрено для подключения фотоловушек к сетям связи, которое должно обеспечить министерство цифрового развития и связи Свердловской области.
Планируется, что комплексы фотовидеофиксации будут оснащены датчиками движения и работать в широком диапазоне температур. Регистрируемая информация будет поступать в профильные отделы муниципалитетов.
Отметим, что похожие фотоловушки активно применяются министерством природных ресурсов и экологии региона для выявления фактов сброса отходов с транспортных средств вне установленных мест и привлечению к ответственности виновных. Расширении сети комплексов автоматической фотовидеофиксации позволит привлекать к ответственности виновных в возгорании лесов.
Напомним, за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если эти действие причинили значительный ущерб, предусмотрена ответственность в виде штрафа от 300 до 500 тысяч рублей, либо обязательных работ до 480 часов, либо исправительных работ до двух лет, либо принудительных работ до четырёх лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Если лесные насаждения уничтожены или повреждены в результате поджога, то наказанием станет штраф до одного миллиона рублей, либо лишение свободы до восьми лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей.
Как отмечалось ранее, в текущем году на Среднем Урале с начала пожароопасного сезона зафиксировано рекордно низкое число лесных пожаров. Главным фактором стабилизации обстановки стали профилактические мероприятия, организованные по инициативе губернатора Евгения Куйвашева на территории всей Свердловской области.