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Глава МИД Молдовы Попшой отправится с двухдневным визитом в Ирландию

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Молдовы, вице-премьер Михаил Попшой 25 и 26 июля будет находиться в Ирландии с рабочим визитом.

Источник: Sputnik.md

Как сообщили в пресс-службе МИД, в ходе визита глава молдавской дипломатии обсудит с ирландскими официальными лицами прогресс Республики Молдова в процессе евроинтеграции, программу реформ, а также вопросы региональной безопасности.

«У меня будет возможность встретиться со спикером Палаты представителей ирландского парламента Шоном О’Фергейлом и выступить с речью в Институте международных и европейских отношений (IIEA), главном ирландском аналитическом центре в области международных отношений и общественных политик», — сообщил в соцсетях подробности визита Попшой.

Визит проходит накануне 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Молдова и Ирландией.

Напомним, ранее в Дублине побывала Майя Санду, там она провела встречи с президентом Ирландии Майклом Дэниелом Хиггинсом и премьер-министром этой страны Саймоном Харрисом.