Глава МИД Молдовы Попшой отправится с двухдневным визитом в Ирландию

Как сообщили в пресс-службе МИД, в ходе визита глава молдавской дипломатии обсудит с ирландскими официальными лицами прогресс Республики Молдова в процессе евроинтеграции, программу реформ, а также вопросы региональной безопасности.
«У меня будет возможность встретиться со спикером Палаты представителей ирландского парламента Шоном О’Фергейлом и выступить с речью в Институте международных и европейских отношений (IIEA), главном ирландском аналитическом центре в области международных отношений и общественных политик», — сообщил в соцсетях подробности визита Попшой.
Визит проходит накануне 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Молдова и Ирландией.
Напомним, ранее в Дублине побывала Майя Санду, там она провела встречи с президентом Ирландии Майклом Дэниелом Хиггинсом и премьер-министром этой страны Саймоном Харрисом.