Глава МИД Молдовы Попшой отправится с двухдневным визитом в Ирландию

«У меня будет возможность встретиться со спикером Палаты представителей ирландского парламента Шоном О’Фергейлом и выступить с речью в Институте международных и европейских отношений (IIEA), главном ирландском аналитическом центре в области международных отношений и общественных политик», — сообщил в соцсетях подробности визита Попшой.