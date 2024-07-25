Особое значение: Аксенов назвал важную часть работы следователей в Крыму

По его словам, сотрудники Главного следственного управления по Крыму и Севастополю, а также соответствующих подразделений МВД и ФСБ в регионе, достойно выполняют свой долг по защите конституционных прав граждан и вносят огромный вклад в борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом.