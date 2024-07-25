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Особое значение: Аксенов назвал важную часть работы следователей в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником, отметив их работу, которая на сегодняшний день имеет особое значение.

Источник: РИА "Новости"

Глава республики подчеркнул, что связанная с опасностью профессия следователя очень важная, сложная и необходимая для государства и общества.

«Именно от качественной и эффективной работы органов следствия во многом зависит вера людей в торжество справедливости», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, сотрудники Главного следственного управления по Крыму и Севастополю, а также соответствующих подразделений МВД и ФСБ в регионе, достойно выполняют свой долг по защите конституционных прав граждан и вносят огромный вклад в борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом.

При этом глава Крыма отметил, что «особое значение имеет работа следственных органов по расследованию преступлений, совершенных украинскими неонацистами».

«Уверен, что всех преступников ждет неотвратимое и справедливое возмездие», — заключил Аксенов, поблагодарив работников СК за труд и пожелав новых успехов в служении Отечеству.

СК