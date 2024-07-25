Особое значение: Аксенов назвал важную часть работы следователей в Крыму

Глава республики подчеркнул, что связанная с опасностью профессия следователя очень важная, сложная и необходимая для государства и общества.
«Именно от качественной и эффективной работы органов следствия во многом зависит вера людей в торжество справедливости», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
При этом глава Крыма отметил, что «особое значение имеет работа следственных органов по расследованию преступлений, совершенных украинскими неонацистами».
«Уверен, что всех преступников ждет неотвратимое и справедливое возмездие», — заключил Аксенов, поблагодарив работников СК за труд и пожелав новых успехов в служении Отечеству.