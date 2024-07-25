Путин встретился с Асадом

Пресс-служба Кремля опубликовала видео с начала переговоров. Путин сказал, что хотел бы обсудить с господином Асадом ситуацию в ближневосточном регионе. Российский президент отметил, что она «имеет тенденцию к обострению». Башар Асад сказал, что за «прошедшие десятилетия наши страны прошли очень сложные испытания», однако отношения между ними сохраняли «доверительный уровень».