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Путин встретился с Асадом

Президент России Владимир Путин вчера, 24 июля, встретился с президент Сирии Башаром Асадом. Встреча прошла в Кремле.

Пресс-служба Кремля опубликовала видео с начала переговоров. Путин сказал, что хотел бы обсудить с господином Асадом ситуацию в ближневосточном регионе. Российский президент отметил, что она «имеет тенденцию к обострению». Башар Асад сказал, что за «прошедшие десятилетия наши страны прошли очень сложные испытания», однако отношения между ними сохраняли «доверительный уровень».

Путин Владимир