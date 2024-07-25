Глава Минкульта и губернатор Челябинской области оценили развитие культурной инфраструктуры в Саткинском районе

— Замечательно, когда есть возможность почувствовать себя артистом не только в детском возрасте, — отметила Ольга Любимова во время общения с актерами. — Прекрасно, когда вместе с профессионалами удается создать настоящее художественное произведение, на которое будут приходить ваши знакомые и соседи.