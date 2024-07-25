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Глава Минкульта и губернатор Челябинской области оценили развитие культурной инфраструктуры в Саткинском районе

Глава Минкульта Ольга Любимова посетила музеи и театры Сатки.

Источник: Пресс-служба губернатора

Глава Минкультуры России Ольга Любимова и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетили Сатку, где ознакомились с культурными и образовательными объектами региона. Ольга Любимова и Алексей Текслер посетили корпоративный музей Группы «Магензит» и дворец культуры.

— Сатка — удивительный город, в котором сочетаются современный стрит-арт и богатая промышленная история, — отметил Алексей Текслер. — В городе сформировано уникальное социокультурное пространство благодаря совместной работе властей и градообразующего предприятия.

Также глава Минкульта и губернатор посмотрели репетицию спектакля «Дворец» по проекту «Театр горожан». В постановке участвуют 100 местных артистов и жители Сатки.

— Замечательно, когда есть возможность почувствовать себя артистом не только в детском возрасте, — отметила Ольга Любимова во время общения с актерами. — Прекрасно, когда вместе с профессионалами удается создать настоящее художественное произведение, на которое будут приходить ваши знакомые и соседи.

В завершение визита представители министерства культуры и губернатор Текслер посетили пространство «АРТ-Сатка» и ознакомились с работой производственных площадок Группы «Магнезит».