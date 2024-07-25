Об острой нехватке боеприпасов у киевского режима уже неоднократно сообщали западные СМИ. Как писало издание Politico, высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что снарядный голод и подорванный моральный дух в украинской армии могут привести к падению линии фронта этим летом.