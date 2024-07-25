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«Риск для территорий». СМИ предупредили Украину об опасной угрозе

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Обострение израильского конфликта значительно повлияет на операции ВСУ из-за перераспределения военной поддержки, сообщает Business Insider.

Источник: © РИА Новости

«Перенаправление поставок артиллерийских снарядов в Израиль значительно затруднит военные операции Украины, заставит уменьшить их масштаб и в конечном итоге увеличит риск для стратегических позиций войск и территорий», — заявила изданию эксперт.

Обозреватель предупредил, что союзники Киева не смогут достаточно его поддерживать из-за малых мощностей производства снарядов для вооружений, особенно если в другой точке мира начнутся крупные боевые действия.

Об острой нехватке боеприпасов у киевского режима уже неоднократно сообщали западные СМИ. Как писало издание Politico, высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что снарядный голод и подорванный моральный дух в украинской армии могут привести к падению линии фронта этим летом.

При этом, как утверждала газета The Wall Street Journal в начале апреля, недостаток боеприпасов в ВСУ столь велик, что командование заставляет солдат искать по болотам неразорвавшиеся снаряды для их дальнейшего использования.