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Генпрокурор Беларуси: ШОС является ориентиром в справедливый мир

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси примет самое активное участие в повышении авторитета ШОС на международной арене, заявил генпрокурор Беларуси Андрей Швед, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Швед принимает участие в заседании генеральных прокуроров стран Шанхайской организации сотрудничества, которое открылось в четверг в Бишкеке. Основной темой заседания являются вопросы цифровой безопасности.

«(…) Шанхайская организация сотрудничества — это та структура, которая, по мнению белорусской стороны является своего рода ориентиром в справедливый мир».

заявил Швед, отвечая на вопросы журналистов.

Он напомнил слова главы белорусского государства Александра Лукашенко на саммите ШОС в Астане в июле 2024 года, где Беларусь приняли в состав этой международной организации.

«Как сказал наш президент, Беларусь сделает все необходимое, все возможное для того, чтобы повышать авторитет Шанхайской организации сотрудничества. Генеральная прокуратура также примет в этом самое активное участие», — подчеркнул генпрокурор Беларуси.

По мнению Шведа, нужно сделать все возможное, чтобы международное право, которое попрано рядом стран, восторжествовало.

«Чтобы понятие “права человека” не было лозунгом, а было эффективным средством защиты, чтобы уважали суверенитет государств», — отметил он.

В заседании генпрокуроров стран организации в Бишкеке принимают участие представители компетентных органов России, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, секретариата ШОС, Региональной антитеррористической структуры ШОС, а также делегация Азербайджана, имеющего статус государства — партнера ШОС по диалогу.

ШОС