Генпрокурор Беларуси: ШОС является ориентиром в справедливый мир

«Как сказал наш президент, Беларусь сделает все необходимое, все возможное для того, чтобы повышать авторитет Шанхайской организации сотрудничества. Генеральная прокуратура также примет в этом самое активное участие», — подчеркнул генпрокурор Беларуси.