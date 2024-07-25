Генпрокурор Беларуси: ШОС является ориентиром в справедливый мир

Швед принимает участие в заседании генеральных прокуроров стран Шанхайской организации сотрудничества, которое открылось в четверг в Бишкеке. Основной темой заседания являются вопросы цифровой безопасности.
«(…) Шанхайская организация сотрудничества — это та структура, которая, по мнению белорусской стороны является своего рода ориентиром в справедливый мир».
Он напомнил слова главы белорусского государства Александра Лукашенко на саммите ШОС в Астане в июле 2024 года, где Беларусь приняли в состав этой международной организации.
«Как сказал наш президент, Беларусь сделает все необходимое, все возможное для того, чтобы повышать авторитет Шанхайской организации сотрудничества. Генеральная прокуратура также примет в этом самое активное участие», — подчеркнул генпрокурор Беларуси.
По мнению Шведа, нужно сделать все возможное, чтобы международное право, которое попрано рядом стран, восторжествовало.
«Чтобы понятие “права человека” не было лозунгом, а было эффективным средством защиты, чтобы уважали суверенитет государств», — отметил он.
В заседании генпрокуроров стран организации в Бишкеке принимают участие представители компетентных органов России, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, секретариата ШОС, Региональной антитеррористической структуры ШОС, а также делегация Азербайджана, имеющего статус государства — партнера ШОС по диалогу.