Проект нового аэропорта в Тайшетском районе презентовали Губернатору

Пропускная способность пассажирского терминала нового аэропорта в Тайшетском районе составит 100 пассажиров в час, планируется, что в год аэропорт сможет обслуживать 68,6 тысячи человек.
Строительство планирует инвестор — компания «Сибирские Аэропорты» (входит в структуру РУСАЛ). Реализация данного проекта не только обеспечит устойчивое развитие экономических и социальных связей, но и поспособствует улучшению транспортной доступности населения города Тайшет и расположенных рядом поселений, отмечает пресс-служба областного Правительства.
Расчетным типом воздушного судна для проектных разработок принят самолет SSJ-100. Взлет и посадка по проекту осуществляются с двух курсов на искусственную взлетно-посадочную полосу с асфальтобетонным покрытием. Земельные участки для проектирования и строительства аэропорта определены. Проектно-сметная документация разработана, и ООО «ТайшетАэро» (принадлежит Сибирским Аэропортам) осуществляет ее приемку.
«Тайшетский район — стратегически важная территория, Тайшет и населенные пункты района входят в перечень опорных населенных пунктов Иркутской области. Здесь реализуются крупные инвестиционные проекты. Компания РУСАЛ осуществляет в этом районе строительство единого промышленного комплекса, направленного на решение задач импортозамещения: это первый пусковой комплекс Тайшетского алюминиевого завода и Анодной фабрики полного цикла. Это дает новые рабочие места, привлекает людей. Разумеется, необходимо обеспечить улучшение качества жизни, особое внимание мы уделяем реализации проектов, которые повышают комфорт жителей. Район интенсивно развивается и нуждается в новом аэропортовом комплексе, это задача не только инвестора, но и региональной и федеральной власти. Необходимо держать ее на контроле с Росавиацией», — рассказал Игорь Кобзев.
Для успешной реализации проекта необходимо привести в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние участки автомобильных дорог, уточнил министр транспорта Иркутской области Максим Лобанов. Это автодорога Тайшет — Шелехово — Талая — Сереброво (0 км — 35 км), а также мостовой переход через реку Бирюса на участке 34,125 км и подъезд к аэропорту. В результате строительства аэропортового комплекса интенсивность движения увеличится, также участится движение большегрузного транспорта, поэтому на этой дороге необходимо усилить конструкции дорожной одежды и увеличить ширину полос движения.
«Дорога регионального значения, которая ведет к предполагаемому месту размещения аэропортового комплекса, имеет переходный тип покрытия, сегодня это основной вызов. Вдоль дороги расположены инертные материалы, которые необходимы для строительства второго этапа Байкало-Амурской магистрали и реконструкции Транссиба. Губернатор дал поручение, чтобы мы проработали с компанией РЖД восстановление отдельных участков этой дороги. Кроме того, Дирекция автомобильных дорог поставит в план выполнение необходимых работ», — прокомментировал Максим Лобанов.
Презентация проекта нового аэропорта прошла в здании центра спортивных единоборств «Сокол», который также был построен за счет компании РУСАЛ в 2023 году. Центр передан в собственность муниципалитета, в нем работают детские секции по боксу, дзюдо и универсальному бою. В центре занимается около 300 детей.