Проект нового аэропорта в Тайшетском районе презентовали Губернатору

«Тайшетский район — стратегически важная территория, Тайшет и населенные пункты района входят в перечень опорных населенных пунктов Иркутской области. Здесь реализуются крупные инвестиционные проекты. Компания РУСАЛ осуществляет в этом районе строительство единого промышленного комплекса, направленного на решение задач импортозамещения: это первый пусковой комплекс Тайшетского алюминиевого завода и Анодной фабрики полного цикла. Это дает новые рабочие места, привлекает людей. Разумеется, необходимо обеспечить улучшение качества жизни, особое внимание мы уделяем реализации проектов, которые повышают комфорт жителей. Район интенсивно развивается и нуждается в новом аэропортовом комплексе, это задача не только инвестора, но и региональной и федеральной власти. Необходимо держать ее на контроле с Росавиацией», — рассказал Игорь Кобзев.