Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию

«Первый направился с рабочим визитом в Россию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в РФ пройдет «та самая встреча с Владимиром Путиным, которую анонсировали не так давно». Планируются переговоры в различных форматах, в основном закрытых.
Встреча в Иркутске
Предыдущий визит Александра Лукашенко в Россию состоялся в начале июня 2024 года. Тогда президент посетил Иркутскую область. В частности, там он провел встречу с губернатором региона Игорем Кобзевым. Было и неформально общение с белорусской диаспорой. Кроме того, Лукашенко приехал на Байкал и прокатился по озеру на судне.
В программе было и посещение Иркутского авиационного завода. Лукашенко обсудил с руководством предприятия развитие промышленной кооперации.
«Мне надо новейшие технологии, то есть мы хотим быть вмонтированы в ваши процессы по высоким технологиям. И это должно быть наше общее — Беларусь и Россия не должны делить. Как мы часто говорим, товар Союзного государства. Давайте уравняем в правах белорусские и российские товары, чтобы не было никаких проблем. И тогда исчезнут разговоры, кто кого поглощает и объединяет. Экономика все поглотит», — заявил тогда белорусский президент.
Встреча с Путиным
Предыдущая встреча с российским коллегой Владимиром Путиным у Лукашенко была в июле нынешнего года на саммите ШОС в Казахстане. До этого, в мае, Путин приезжал в Минск. Тогда российский президент заявлял, что находится в постоянном контакте с белорусским коллегой. Путин добавил, что был рад приглашению посетить Беларусь.
Незадолго до этого Лукашенко прилетал в Москву, где присутствовал на параде в честь Дня Победы. Накануне парада, 8 мая, он провел переговоры с Путиным.