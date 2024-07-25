Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию

«Мне надо новейшие технологии, то есть мы хотим быть вмонтированы в ваши процессы по высоким технологиям. И это должно быть наше общее — Беларусь и Россия не должны делить. Как мы часто говорим, товар Союзного государства. Давайте уравняем в правах белорусские и российские товары, чтобы не было никаких проблем. И тогда исчезнут разговоры, кто кого поглощает и объединяет. Экономика все поглотит», — заявил тогда белорусский президент.