Глава Минфина Петру Ротару уходит с должности

Премьер-министр Дорин Речан поблагодарил Ротару за «энергичный вклад в команду».
«Благодарю министра Петру Ротару за его работу в Министерстве финансов, за энергичный вклад в команду правительства и за успешное выполнение задач, поставленных перед Министерством финансов, касающихся исполнения государственного бюджета. Рад знать, что господин Ротару продолжит свою профессиональную деятельность на государственной службе в Национальном банке Молдовы», — отметил Речан.
Позже стало известно, что Ротару переводят на должность вице-президента Нацбанка Молдовы. Сообщение об этом появилось на странице банка в социальной сети.
«Опыт, честность и репутация господина Ротару внесут значительный вклад в выполнение миссии Национального банка и консолидацию финансовой системы Молдовы», — заявила глава Нацбанка Молдовы Анка Драгу.
Петру Ротару принес присягу в качестве министра финансов в конце сентября 2023 года, сменив на посту Веронику Сирецяну. До назначения Ротару возглавлял Государственную налоговую службу.