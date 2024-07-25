Глава Минфина Петру Ротару уходит с должности

«Благодарю министра Петру Ротару за его работу в Министерстве финансов, за энергичный вклад в команду правительства и за успешное выполнение задач, поставленных перед Министерством финансов, касающихся исполнения государственного бюджета. Рад знать, что господин Ротару продолжит свою профессиональную деятельность на государственной службе в Национальном банке Молдовы», — отметил Речан.