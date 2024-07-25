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Глава Минфина Петру Ротару уходит с должности

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Министр финансов Молдовы Петру Ротару покидает свой пост и продолжит свою профессиональную деятельность в Национальном банке Молдовы, до утверждения своей кандидатуры он будет исполнять полномочия министра, сообщили в правительстве.

Премьер-министр Дорин Речан поблагодарил Ротару за «энергичный вклад в команду».

«Благодарю министра Петру Ротару за его работу в Министерстве финансов, за энергичный вклад в команду правительства и за успешное выполнение задач, поставленных перед Министерством финансов, касающихся исполнения государственного бюджета. Рад знать, что господин Ротару продолжит свою профессиональную деятельность на государственной службе в Национальном банке Молдовы», — отметил Речан.

Позже стало известно, что Ротару переводят на должность вице-президента Нацбанка Молдовы. Сообщение об этом появилось на странице банка в социальной сети.

«Опыт, честность и репутация господина Ротару внесут значительный вклад в выполнение миссии Национального банка и консолидацию финансовой системы Молдовы», — заявила глава Нацбанка Молдовы Анка Драгу.

Петру Ротару принес присягу в качестве министра финансов в конце сентября 2023 года, сменив на посту Веронику Сирецяну. До назначения Ротару возглавлял Государственную налоговую службу.

экономика