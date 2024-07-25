Губернатор: Дорогами в Тайшете и Тайшетском районе нужно заниматься усиленно

Он ознакомился с ходом капитального ремонта, о работах главе региона доложил глава Тайшетского муниципального образования Александр Кузин.
В 2023 году отремонтировали 2,4 км, на ремонт было потрачено 54,4 млн рублей, уточняет пресс-служба облправительства.
В этом году в городе в рамках программы «Транспортный каркас Иркутской области» и соглашений о благотворительности планируется отремонтировать шесть километров улично-дорожной сети, на эти цели направят 170 млн рублей. В программу «Транспортный каркас Иркутской области» вошло 56,7 километра автодорог. В 2024 году региональная субсидия по этой программе составляет 60 млн рублей. Еще 9 млн рублей направила компания РУСАЛ. Кроме того, за счет компании идет ремонт дороги на улице Горького — от Партизанской до Индустриальной, а также Индустриальной — от Горького до Суворова. На это в целом направлено 50 млн рублей.
«На встрече с жителями, с которой начал работу в Тайшете и Тайшетском районе, было много вопросов о состоянии дорог, люди хотят знать, как изменится ситуация в ближайшие годы. Дорогами в Тайшете и Тайшетском районе нужно заниматься усиленно! До 2022 года проводили только ямочный ремонт дорог. Также важно проводить информационную работу, чтобы жители видели план, когда какую улицу приведут в порядок», — рассказал Игорь Кобзев.
Губернатору доложили, что в этом году по программе «Транспортный каркас» завершили ремонт автомобильной дороги на улице Партизанской на участке, расположенном от улицы Андреева до улицы Суворова, улицы Кирова — от Пушкина до Октябрьской, улицы Андреева — от Гагарина до Пролетарской. Общая протяженность составила 2,6 км. На ремонт в этом году предусмотрена субсидия в размере 60 млн рублей, а общая стоимость — 69 млн рублей. Работы завершили 15 июля, остается закончить планировку обочин и канав.
Также в рамках «Транспортного каркаса» в прошлом году провели работы на улице Партизанской — от Сибирской до Андреева, а также на улице Сибирской на участке от пересечения с федеральной дорогой Р-255 до Пролетарской протяженностью 1,3 км.
В 2021—2023 годах в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» капитально отремонтирована улица Пролетарская протяженностью два километра. На это направлено 210,7 млн рублей.
«Ремонт дорог — это первоочередная задача, которую ставит перед нами Губернатор Игорь Кобзев. По этим вопросам мы постоянно работаем с министерством транспорта региона. На этот год совместно с министерством транспорта прорабатываем вопрос проведения ремонта дорог опережающими темпами за счет средств 2025 года. По этому механизму в текущем году планируем отремонтировать улицы Пушкина и Кирова», — сообщил Александр Кузин.