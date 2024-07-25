Губернатор: Дорогами в Тайшете и Тайшетском районе нужно заниматься усиленно

В этом году в городе в рамках программы «Транспортный каркас Иркутской области» и соглашений о благотворительности планируется отремонтировать шесть километров улично-дорожной сети, на эти цели направят 170 млн рублей. В программу «Транспортный каркас Иркутской области» вошло 56,7 километра автодорог. В 2024 году региональная субсидия по этой программе составляет 60 млн рублей. Еще 9 млн рублей направила компания РУСАЛ. Кроме того, за счет компании идет ремонт дороги на улице Горького — от Партизанской до Индустриальной, а также Индустриальной — от Горького до Суворова. На это в целом направлено 50 млн рублей.