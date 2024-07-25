В мэрии должны работать хозяйственники: Демешин потребовал уволить городского чиновника

Город действительно имеет колоссальный потенциал, но за последние годы приходит в запустение. Именно поэтому глава региона берёт ситуацию в свои руки и начинает кадровую перезагрузку на ключевых направления. Это наглядный пример того, что глава региона лично оперативно реагирует на возникающие проблемы, выступая защитником интересов людей.