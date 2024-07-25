В мэрии должны работать хозяйственники: Демешин потребовал уволить городского чиновника

В ходе расширенного заседания правительства Хабаровского края врио губернатора прямо заявил, что власти Хабаровска не справляются с задачами по улучшению качества жизни горожан, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Дмитрий Демешин поставил перед мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком вопрос по увольнению его заместителя по экономическим вопросам Игоря Михайловского. По словам врио губернатора, на этом месте нужен максимально профессиональный человек, готовый защищать права людей. Ранее был уволен заместитель главы администрации города, курирующий дорожное строительство.
Город действительно имеет колоссальный потенциал, но за последние годы приходит в запустение. Именно поэтому глава региона берёт ситуацию в свои руки и начинает кадровую перезагрузку на ключевых направления. Это наглядный пример того, что глава региона лично оперативно реагирует на возникающие проблемы, выступая защитником интересов людей.
Напомним: в конце июня Дмитрий Демешин принял решение об увольнении чиновников, виновных в срыве закупок лекарств для больных сахарным диабетом.