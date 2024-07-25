Дания и Нидерланды намерены передать Украине 14 танков Leopard 2

Так, танки, которые будут поставлены Украине, раньше были в эксплуатации, после чего прошли капитальный ремонт в Rheinmetall. Глава минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Украина с учетом ситуации на поле боя нуждается в большей военной поддержке.