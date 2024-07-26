«Вернитесь к охране чипсов»: как в Конгрессе отчитали экс-главу Секретной службы

Секретную службу США обвинили в том, что они не смогли обеспечить надлежащую защиту одного из ведущих политических деятелей страны. В ходе слушаний в Конгрессе 22 июля Кимберли Читл, которая проработала в этой структуре более 25 лет, столкнулась с резкой критикой как от демократов, так и от республиканцев. Демократ от Калифорнии в Палате представителей Ро Ханна отметил, что после инцидента Читл не может продолжать возглавлять агентство, а республиканец из Техаса Пэт Фэллон саркастически предложил Кимберли вернуться к «охране чипсов Doritos», на прежнюю работу по обеспечению безопасности в компании Pepsi Co. North America.