«Вернитесь к охране чипсов»: как в Конгрессе отчитали экс-главу Секретной службы

Секретную службу США обвинили в том, что они не смогли обеспечить надлежащую защиту одного из ведущих политических деятелей страны. В ходе слушаний в Конгрессе 22 июля Кимберли Читл, которая проработала в этой структуре более 25 лет, столкнулась с резкой критикой как от демократов, так и от республиканцев. Демократ от Калифорнии в Палате представителей Ро Ханна отметил, что после инцидента Читл не может продолжать возглавлять агентство, а республиканец из Техаса Пэт Фэллон саркастически предложил Кимберли вернуться к «охране чипсов Doritos», на прежнюю работу по обеспечению безопасности в компании Pepsi Co. North America.
Несмотря на заверения Читл о своей приверженности ответственности перед агентством, Конгрессом и обществом, спустя сутки она все же приняла решение подать в отставку. Глава комитета Джеймс Комер подчеркнул, что Читл не смогла внушить уверенность в своей способности гарантировать выполнение миссии Секретной службой, пишет RTVI.
Большой провал и причина критики
Читл признала, что покушение на Трампа стало самым значительным оперативным провалом Секретной службы за последние десятилетия. Она подтвердила, что агенты несколько раз получали предупреждения о подозрительной личности в районе митинга, однако Трампу все равно позволили выйти на сцену. По словам Читл, различие между подозрительным поведением и прямой угрозой было одной из причин сбоя.
Кимберли неоднократно уклонялась от ответов на конкретные вопросы конгрессменов. Она не указала количество агентов, обеспечивающих безопасность Трампа, или не подтвердила использование дронов для наблюдения. Также Читл не смогла объяснить, как стрелок смог пронести винтовку на крышу здания, откуда производил выстрелы и были ли там агенты Секретной службы.
Женщины-агенты и вопросы безопасности
Критика также затронула агентов-женщин, которые находились рядом с Трампом во время покушения. Некоторые СМИ утверждали, что они не справились с задачей защитить экс-президента. Читл опровергла эти обвинения, заявив, что нанимает только самых квалифицированных кандидатов независимо от их пола.
Экс-директор спецслужбы ответила, что никогда не делала подобные заявления. Читл подчеркнула, что в агентстве работают исключительно «наиболее квалифицированные специалисты».
Вопросы контроля над оружием
Во время слушаний также затронули проблему насилия с применением огнестрельного оружия в США. Демократ Джейми Раскин отметил, что страна находится в страхе перед массовыми расстрелами, которые могут произойти в любом месте.
Раскин подчеркнул, что вся страна охвачена страхом из-за подобных нападений, которые случаются в кинотеатрах, церквях, мечетях, синагогах и супермаркетах — в местах скопления людей. По его словам, даже президент и экс-президент, несмотря на защиту Секретной службы, не могут чувствовать себя полностью в безопасности.
«Это правда, что президент, экс-президент, горстка людей, которые пользуются защитой Секретной службы, — единственные в Америке, кто, как мы думали, был в безопасности от атак с применением AR-15. Очевидно, что это не так», — добавил демократ.
Нина Лютикова