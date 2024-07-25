Российские и китайские самолеты провели совместное патрулирование у Аляски

В ведомстве подчеркнули, что при выполнении задач самолеты обеих стран действовали в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено. По завершении совместного воздушного патрулирования все задействованные самолеты вернулись на аэродромы базирования, заключили в министерстве.