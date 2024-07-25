Российские и китайские самолеты провели совместное патрулирование у Аляски

«Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана», — говорится в сообщении.
В ходе полета российскими и китайскими экипажами в новом районе совместных действий отработаны вопросы взаимодействия на всех этапах воздушного патрулирования. Истребительное авиационное прикрытие осуществлялось самолетами Су-30см и Су-35с ВКС России, добавили в оборонном ведомстве.
«Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила более пяти часов. На отдельных этапах маршрута авиагруппу сопровождали истребители иностранных государств», — уточнили в Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что при выполнении задач самолеты обеих стран действовали в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено. По завершении совместного воздушного патрулирования все задействованные самолеты вернулись на аэродромы базирования, заключили в министерстве.