Беспрозванных: «Мы окружены, к сожалению, недружелюбными странами»

«Мы окружены, к сожалению, недружелюбными странами, однако при этом находимся под надежной защитой нашего государства. В Калининградской области развернута внушительная войсковая группировка, а от воздушных атак прикрывают зенитно-ракетные бригады», — пояснил он в интервью News.ru.