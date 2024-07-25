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Беспрозванных: «Мы окружены, к сожалению, недружелюбными странами»

Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных выразил уверенность, что регион полностью защищён от действий недружественных России стран.

Источник: KaliningradToday

«Мы окружены, к сожалению, недружелюбными странами, однако при этом находимся под надежной защитой нашего государства. В Калининградской области развернута внушительная войсковая группировка, а от воздушных атак прикрывают зенитно-ракетные бригады», — пояснил он в интервью News.ru.

Особое внимание — Литве, через которую доставляется значительная часть грузов. Власти республики ввели квоты, из-за которых продукты питания по железной дороге перевозятся в «очень ограниченном объёме». Существуют сложности и перевозок по автодорогам.