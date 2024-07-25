Эксперт считает, что политика Байдена на Украине не предотвратит ее крах

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Стратегия американского президента Джо Байдена на украинском направлении не сработала, вместо этого «США уперлись в стену» и не могут оттянуть неизбежное поражение Киева. Такое мнение в колонке журнала Foreign Affairs выразил профессор политологии Католического университета Америки Якуб Григель.
«Для Соединенных Штатов нет никакой выгоды в финансировании затяжного конфликта. Стратегия Байдена, которая заключается в постепенном предоставлении помощи, не предотвратит окончательного уничтожения Украины, и США увязнут в войне без пути к победе», — считает эксперт.
По его словам, неудачи украинских войск в 2023 году создали «перспективу победы России, в результате которой Киев может перейти под полный контроль Москвы». Американские и европейские чиновники, отмечает профессор, «выступают за победу Украины на словах, а на практике предоставляют ей только такой уровень поддержки, чтобы она не пала под натиском России».
Политика Байдена превратила украинский конфликт в «в войну на истощение», что «политически неприемлемо», так как «после десятилетий крайне непопулярных “вечных войн” американские лидеры больше не могут обещать [своим союзникам] бесконечную финансовую поддержку и поставки оружия на основе стратегии, не имеющей перспектив на успех», заключает профессор.