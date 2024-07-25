Эксперт считает, что политика Байдена на Украине не предотвратит ее крах

По его словам, неудачи украинских войск в 2023 году создали «перспективу победы России, в результате которой Киев может перейти под полный контроль Москвы». Американские и европейские чиновники, отмечает профессор, «выступают за победу Украины на словах, а на практике предоставляют ей только такой уровень поддержки, чтобы она не пала под натиском России».