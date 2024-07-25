СК предъявил обвинения генералу ВСУ в отставке Кривоносу

По данным следствия, из-за их преступных действий украинские силовики обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР, повлекшие гибель и ранения 144 человек, в том числе семи детей. Кроме того, разрушены и повреждены около 190 объектов гражданской инфраструктуры. В настоящее время принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.