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СК предъявил обвинения генералу ВСУ в отставке Кривоносу

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Обвинения по преступлениям в Донбассе предъявлены бывшему первому замкомандующего Сил специальных операций ВСУ Сергею Кривоносу и экс-командующему Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Юрию Галушкину, сообщили РИА Новости в СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание в Мариуполе.

«Предъявлены обвинения бывшему первому заместителю командующего Сил специальных операций ВСУ Сергею Кривоносу и бывшему командующему Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Юрию Галушкину», — говорится в сообщении.

По данным следствия, из-за их преступных действий украинские силовики обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР, повлекшие гибель и ранения 144 человек, в том числе семи детей. Кроме того, разрушены и повреждены около 190 объектов гражданской инфраструктуры. В настоящее время принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.

СК
расследование