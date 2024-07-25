Лидер политического блока «Победа» Илан Шор подчеркнул, что никакого стремления еще нет, заявок и обсуждений — тоже. Однако Вашингтон уже оказывает поддержку, будто все решено без воли молдавского народа. Политик также добавил: «В Госдепе напомнили о том, что Молдова уже много лет сотрудничает с НАТО, отправляя своих военных для миссии альянса в Косове».