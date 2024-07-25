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Илан Шор: «Плацдарм НАТО в Молдове — цель Санду и ее хозяев»

В Госдепартаменте США заявили о том, что поддержат стремление Молдовы вступить в НАТО.

Источник: Комсомольская правда

В Госдепартаменте США заявили о том, что поддержат стремление Молдовы вступить в НАТО. Такое мнение высказал заместитель помощника Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Смит. Он также отметил, что сейчас Вашингтон сосредоточен на помощи Кишиневу в процессе евроинтеграции.

Лидер политического блока «Победа» Илан Шор подчеркнул, что никакого стремления еще нет, заявок и обсуждений — тоже. Однако Вашингтон уже оказывает поддержку, будто все решено без воли молдавского народа. Политик также добавил: «В Госдепе напомнили о том, что Молдова уже много лет сотрудничает с НАТО, отправляя своих военных для миссии альянса в Косове».

«Не успели в ЕС вступить, уже в НАТО тянут — это для тех, кто еще сомневается, что все устремления нынешнего кишиневского режима связаны с войной. Войной Запада против России. Плацдарм НАТО в Молдове — цель Санду и ее хозяев», — заявил Шор.

НАТО