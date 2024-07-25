Лидер политического блока «Победа» Илан Шор подчеркнул, что никакого стремления еще нет, заявок и обсуждений — тоже. Однако Вашингтон уже оказывает поддержку, будто все решено без воли молдавского народа. Политик также добавил: «В Госдепе напомнили о том, что Молдова уже много лет сотрудничает с НАТО, отправляя своих военных для миссии альянса в Косове».
«Не успели в ЕС вступить, уже в НАТО тянут — это для тех, кто еще сомневается, что все устремления нынешнего кишиневского режима связаны с войной. Войной Запада против России. Плацдарм НАТО в Молдове — цель Санду и ее хозяев», — заявил Шор.