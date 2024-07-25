В Приднестровье отмечают 32 годовщину ввода российских миротворцев

«Я думаю, самая главная угроза для безопасности Молдовы — это неграмотные действия политиков Молдовы, лживые заявления. Вот это главная проблема Молдовы, на мой взгляд, то, что может взорвать ее. Надо всегда стремиться к миру и, опять же, возвращаясь к истории, надо всегда говорить фактами. Если это (РФ и Приднестровье. — Прим. ред.) — угроза безопасности, то пусть приведут факты, где эта угроза существует. Таковых нет, поэтому и российские, и приднестровские миротворцы выполняют свою миссию».