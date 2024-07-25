В Приднестровье отмечают 32 годовщину ввода российских миротворцев

Торжественные мероприятия прошли близ села Парканы, у Арки Мира. В них приняло участие руководство Приднестровья, посол России в Молдове, а также командование миротворческих сил.
"За 32 года работы миссии слаженными усилиями, самоотверженным трудом, грамотным командованием удалось сохранить мир в регионе и эффективно выполнять задачи, сформулированные в известном соглашении в 1992 году.
Он подчеркнул, что в Зоне безопасности за этот период не произошло конфликтов, «ситуация контролируемая и управляемая. Российское руководство высоко оценивает деятельность командования, деятельность миротворцев».
Время доказало эффективность миротворческой операции, отметил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
«Именно российские миротворцы остановили здесь войну, спасли десятки тысяч жизней, которые были бы под угрозой в случае развития конфликта. Миротворцы установили мир и будущее переговорного процесса. Самое главное — это мир, и мир есть».
Комментируя новую стратегию нацобороны Молдовы, лидер Приднестровья Вадим Красносельский подчеркнул, что опасность кроется совсем в ином.
«Я думаю, самая главная угроза для безопасности Молдовы — это неграмотные действия политиков Молдовы, лживые заявления. Вот это главная проблема Молдовы, на мой взгляд, то, что может взорвать ее. Надо всегда стремиться к миру и, опять же, возвращаясь к истории, надо всегда говорить фактами. Если это (РФ и Приднестровье. — Прим. ред.) — угроза безопасности, то пусть приведут факты, где эта угроза существует. Таковых нет, поэтому и российские, и приднестровские миротворцы выполняют свою миссию».
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.
В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.