Захарова заявила, что Россия выдержала информационный удар Запада

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Россия выдержала информационный удар коллективного Запада и перешла в контратаку. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Мастерской новых медиа.
На вопрос, какую позицию сейчас занимает российская сторона в условиях информационной войны с Западом — защиты или нападения, дипломат отметила, что характеризирует российскую позицию как контратаку.
«Я считаю, что это контратака. Вот дальше пусть уже военные стратеги скажут, что это — нападение или защита. Контратака к чему относится? Мне кажется, это соединение просто и того, и другого, — отметила дипломат. — Когда ты сам не нападаешь, когда на тебя нападают, а потом ты консолидируешь силы и идешь вперед. Вот это то, что мы делаем, мы идем вперед. Мы отбрасываем наших информационных противников, мы просчитываем, где эти самые информационные минные поля».
При этом, как указала Захарова, Россия никогда не выступала в качестве инициатора информационного противостояния.