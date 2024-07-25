Захарова заявила, что Россия выдержала информационный удар Запада

«Я считаю, что это контратака. Вот дальше пусть уже военные стратеги скажут, что это — нападение или защита. Контратака к чему относится? Мне кажется, это соединение просто и того, и другого, — отметила дипломат. — Когда ты сам не нападаешь, когда на тебя нападают, а потом ты консолидируешь силы и идешь вперед. Вот это то, что мы делаем, мы идем вперед. Мы отбрасываем наших информационных противников, мы просчитываем, где эти самые информационные минные поля».