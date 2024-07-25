Директор ФБР усомнился в ранении Трампа

«Есть некоторые сомнения относительно того, пуля или осколок попали в его ухо, — ответил он на вопрос о том, все ли пули, выпущенные стрелком, учло ФБР. — Я не знаю, могла ли эта пуля, помимо того, что нанесла царапину, попасть куда-то еще. Но я считаю, что мы учли все выпущенные патроны».