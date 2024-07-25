Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург

Сегодня утром глава государства вылетел с рабочим визитом в Россию.
«Планируются переговоры с Президентом России Владимиром Путиным в различных форматах».
В аэропорту Александр Лукашенко встречал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Общение лидеров
Лидеры Беларуси и РФ встречаются регулярно, последняя официальная встреча прошла в мае этого года во время визита российского президента в белорусскую столицу.
Затем Владимир Путин и Александр Лукашенко виделись на полях саммита ШОС, который состоялся в начале июля, сообщалось, что они успели пообщаться несколько раз.
Во время встречи спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным 2 июля белорусский лидер отметил, что у Беларуси и России много вопросов, требующих решения.
В середине июля, анонсируя предстоящую встречу с российским коллегой, Александр Лукашенко говорил, что среди вопросов, которые нужно обсудить, дальнейшие шаги по Украине.