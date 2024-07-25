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Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург

МИНСК, 25 июл — МИНСК. Белорусский лидер Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Telegram / Пул Первого

Сегодня утром глава государства вылетел с рабочим визитом в Россию.

«Планируются переговоры с Президентом России Владимиром Путиным в различных форматах».

уточнили в пресс-службе главы государства.

В аэропорту Александр Лукашенко встречал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Общение лидеров

Лидеры Беларуси и РФ встречаются регулярно, последняя официальная встреча прошла в мае этого года во время визита российского президента в белорусскую столицу.

Затем Владимир Путин и Александр Лукашенко виделись на полях саммита ШОС, который состоялся в начале июля, сообщалось, что они успели пообщаться несколько раз.

Во время встречи спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным 2 июля белорусский лидер отметил, что у Беларуси и России много вопросов, требующих решения.

В середине июля, анонсируя предстоящую встречу с российским коллегой, Александр Лукашенко говорил, что среди вопросов, которые нужно обсудить, дальнейшие шаги по Украине.

Лукашенко Александр