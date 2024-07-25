Алексей Ивлиев покинул пост главы Аяно-Майского муниципального района

«В связи с тем, что сегодня мой последний рабочий день в должности главы района, данный канал будет закрыт. Всех благодарю за совместную работу и желаю вам всяческих успехов! Всегда буду с теплотой вспоминать наш район и его жителей— северян, с необыкновенной щедрой и открытой душой! Всех вам благ и процветания!!», — написал в своём ТГ-канале (18+) Алексей Ивлиев.