«В связи с тем, что сегодня мой последний рабочий день в должности главы района, данный канал будет закрыт. Всех благодарю за совместную работу и желаю вам всяческих успехов! Всегда буду с теплотой вспоминать наш район и его жителей— северян, с необыкновенной щедрой и открытой душой! Всех вам благ и процветания!!», — написал в своём ТГ-канале (18+) Алексей Ивлиев.
Алексей Ивлиев покинул пост главы Аяно-Майского муниципального района
Глава Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края покинул свой пост. С 16 сентября 2020 года и по настоящее время Алексей Ивлиев являлся главой Аяно-Майского муниципального района,