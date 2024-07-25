Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Ивлиев покинул пост главы Аяно-Майского муниципального района

Глава Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края покинул свой пост. С 16 сентября 2020 года и по настоящее время Алексей Ивлиев являлся главой Аяно-Майского муниципального района,

Источник: сайт администрации Аяно-Майского района

«В связи с тем, что сегодня мой последний рабочий день в должности главы района, данный канал будет закрыт. Всех благодарю за совместную работу и желаю вам всяческих успехов! Всегда буду с теплотой вспоминать наш район и его жителей— северян, с необыкновенной щедрой и открытой душой! Всех вам благ и процветания!!», — написал в своём ТГ-канале (18+) Алексей Ивлиев.