NBC узнал о смене позиции Обамы по поддержке Харрис

Обама пока публично не поддержал ни одну из кандидатур от демократов после объявления Байдена о выходе из предвыборной гонки 21 июля. Сам Байден назвал Харрис своим преемником. По данным источника New York Post, близкого к семье действующего президента, Обама удивился этому и не поддержал Харрис, поскольку считает, что она не сможет победить Дональда Трампа (кандидата от республиканцев).