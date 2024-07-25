Вячеслав Федорищев ознакомился с работой Тольяттиазота

Увеличение выпуска карбамида стало основой для создания современного экорешения и расширения линейки выпускаемой продукции: в 2024 году ТОАЗ запустил производство реагента для очистки выхлопных газов дизельных двигателей под маркой AUS 32. Проектная мощность установки — 20 000 тонн реагента в год.
Руководитель ТОАЗа Анатолий Шаблинский рассказал об инвестиционных проектах предприятия и дальнейших планах. Вячеслав Федорищев подчеркнул важность их реализации для развития города и всего субъекта. Также на встрече обсудили создание на базе Тольяттинского химико-технологического колледжа образовательно-производственного кластера, который позволит готовить кадры под запросы работодателей, минимизировать дефицит сотрудников на промышленных предприятиях.