Вячеслав Федорищев ознакомился с работой Тольяттиазота

Руководитель ТОАЗа Анатолий Шаблинский рассказал об инвестиционных проектах предприятия и дальнейших планах. Вячеслав Федорищев подчеркнул важность их реализации для развития города и всего субъекта. Также на встрече обсудили создание на базе Тольяттинского химико-технологического колледжа образовательно-производственного кластера, который позволит готовить кадры под запросы работодателей, минимизировать дефицит сотрудников на промышленных предприятиях.