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Вячеслав Федорищев ознакомился с работой Тольяттиазота

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев посетил АО «Тольяттиазот». Он ознакомился с с работой третьего агрегата карбамида, который был введен в эксплуатацию в конце прошлого года, позволил увеличить общий выпуск карбамида на 85% и создать порядка 100 новых рабочих мест.

Источник: РИА "Новости"

Увеличение выпуска карбамида стало основой для создания современного экорешения и расширения линейки выпускаемой продукции: в 2024 году ТОАЗ запустил производство реагента для очистки выхлопных газов дизельных двигателей под маркой AUS 32. Проектная мощность установки — 20 000 тонн реагента в год.

Руководитель ТОАЗа Анатолий Шаблинский рассказал об инвестиционных проектах предприятия и дальнейших планах. Вячеслав Федорищев подчеркнул важность их реализации для развития города и всего субъекта. Также на встрече обсудили создание на базе Тольяттинского химико-технологического колледжа образовательно-производственного кластера, который позволит готовить кадры под запросы работодателей, минимизировать дефицит сотрудников на промышленных предприятиях.