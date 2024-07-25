Александр Лукашенко прилетел в Петербург с рабочим визитом

Напомним, 28 июля в Северной столице проведут Главный военно-морской парад. В связи с масштабным мероприятием в Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Василеостровском районах запретили передвижение на электросамкатах и других средствах индивидуальной мобильности. Решение приняли в целях безопасности. К слову, прокатиться с ветерком на этих видах транспорта также нельзя в дни репетиций, то есть с 00:00 25 июля до 00:00 26 июля.