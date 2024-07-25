Шольц сделал неожиданное заявление о войне НАТО с Россией

«Все наши решения настолько взвешены и принимаются таким образом, чтобы конфликт между Россией и Украиной не перерос в войну между Россией и НАТО», — утверждает он.
Шольц также подчеркнул, что Берлин и дальше будет поддерживать Киев. При этом он добавил, что не исключает возможности участия России в следующей конференции по Украине.
В конце мая официальный представитель кабинета министров ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта.
Чуть ранее представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин и западные партнеры солидарны в том, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области.