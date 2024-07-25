Марина Сидухина может стать главой Новокуйбышевска

Уходу Сергея Маркова предшествовал скандал из-за некачественной реконструкции парка «Дубки» в Новокуйбышевске, стоившей более 160 млн руб. Также депутат самарской губдумы Михаил Абдалкин направил в компетентные органы обращение по факту возможного конфликта интересов и коррупции в отношении команды Сергея Маркова, жена которого, по информации политика, является одним из руководителей одного асфальто-бетонного завода, вторым руководителем является председатель комитета по бюджету думы Новокуйбышевска Александр Ефимов.