Марина Сидухина может стать главой Новокуйбышевска

Марина Сидухина могла возглавить Новокуйбышевск при предыдущем главе региона Дмитрии Азарове, однако отказалась по состоянию здоровья. После его отставке она готова стать главой четвертого по численности населения города Самарской области. Депутат вошла в число кандидатов для наделения полномочиями сенатора РФ в случае победы врио губернатора Вячеслава Федорищева на выборах главы региона.
Предыдущий руководитель Новокуйбышевска Сергей Марков 27 сентября 2023 года написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Городская дума приняла его отставку 18 октября 2023 года. Исполняющим обязанности главы Новокуйбышевска назначили Владимира Никерясова, он был заместителем главы города по промышленной политике и строительству.
Уходу Сергея Маркова предшествовал скандал из-за некачественной реконструкции парка «Дубки» в Новокуйбышевске, стоившей более 160 млн руб. Также депутат самарской губдумы Михаил Абдалкин направил в компетентные органы обращение по факту возможного конфликта интересов и коррупции в отношении команды Сергея Маркова, жена которого, по информации политика, является одним из руководителей одного асфальто-бетонного завода, вторым руководителем является председатель комитета по бюджету думы Новокуйбышевска Александр Ефимов.
В ноябре 2023 года в отношении Сергея Маркова было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения (ч.3 ст. 286 УК РФ). Экс-чиновнику инкриминируется избиение руководителя МБУ «Городские парки» Александра Лазарева.
В конце января 2024 года стало известно о том, что силовики усмотрели признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ) в действиях сотрудников администрации Новокуйбышевска. Речь идет о замглавы города по финансам и экономическому развитию Ирине Булгаковой и руководителе комитета по управлению муниципальным имуществом Анне Негорожиной.