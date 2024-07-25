В Кремле выразили готовность к переговорам с Украиной

«Россия в целом открыта для переговорного процесса, но сначала нужно понять, насколько готова к этому Украина, украинская сторона и насколько украинская сторона имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов, потому что пока, вы видите, очень разные заявления звучат и пока не совсем понятно», — отметил пресс-секретарь президента РФ.