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Текслер назначил своих представителей в комиссии по выборам глав Златоуста, Озерска и Троицка

Губернатор Челябинской области назначил своих представителей в комиссии по выборам глав Златоуста, Озерска и Троицка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из распоряжений Алексея Текслера, членами конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Златоустовского городского округа, назначены депутат Заксобрания Татьяна Кузнецова, вице-губернатор Станислав Мошаров и советник главы региона Владимир Мякуш.

В Озерске представлять интересы регионального правительства будут председатель комитета Заксобрания по строительной политике Алексей Денисенко, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Александр Зацепин и вице-губернатор Станислав Мошаров.

В Троицк направлены председатель комитета Заксобрания по экономической политике Евгений Илле, советник губернатора Владимир Мякуш и вице-губернатор Сергей Сушков.

В июне Собрание депутатов Златоуста приняло решение назначить первого заместителя главы города Олега Решетникова на должность исполняющего обязанности мэра. После отставки Максима Пекарского с поста мэра 27 мая исполняющим обязанности главы Златоуста являлся Олег Сабанов.

В Озерске главу планируют избрать 20 августа. Бывший мэр Озерска Евгений Щербаков досрочно сложил свои полномочия 30 мая. Врио — Сергей Гергенрейдер.

Действующий мэр Троицка Александр Виноградов находится в СИЗО с декабря 2023 года. Его обвиняют в двух эпизодах получения взятки. Полномочия мэра исполняет заместитель главы по городскому хозяйству Андрей Андреев.