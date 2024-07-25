Текслер назначил своих представителей в комиссии по выборам глав Златоуста, Озерска и Троицка

Как следует из распоряжений Алексея Текслера, членами конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Златоустовского городского округа, назначены депутат Заксобрания Татьяна Кузнецова, вице-губернатор Станислав Мошаров и советник главы региона Владимир Мякуш.
В Озерске представлять интересы регионального правительства будут председатель комитета Заксобрания по строительной политике Алексей Денисенко, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Александр Зацепин и вице-губернатор Станислав Мошаров.
В Троицк направлены председатель комитета Заксобрания по экономической политике Евгений Илле, советник губернатора Владимир Мякуш и вице-губернатор Сергей Сушков.
В июне Собрание депутатов Златоуста приняло решение назначить первого заместителя главы города Олега Решетникова на должность исполняющего обязанности мэра. После отставки Максима Пекарского с поста мэра 27 мая исполняющим обязанности главы Златоуста являлся Олег Сабанов.
В Озерске главу планируют избрать 20 августа. Бывший мэр Озерска Евгений Щербаков досрочно сложил свои полномочия 30 мая. Врио — Сергей Гергенрейдер.
Действующий мэр Троицка Александр Виноградов находится в СИЗО с декабря 2023 года. Его обвиняют в двух эпизодах получения взятки. Полномочия мэра исполняет заместитель главы по городскому хозяйству Андрей Андреев.