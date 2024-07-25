Валерий Фальков ознакомился с деятельностью Байкальского государственного университета

Вместе с Губернатором Игорем Кобзевым глава федерального ведомства посетил Байкальский государственный университет (БГУ).
Игорь Кобзев отметил, что БГУ позиционирует себя как образовательную организацию, ведущую подготовку кадров и выполняющую научные исследования, важной целью которых является повышение эффективности социально-экономического развития Сибири и Дальнего Востока.
«Байкальский государственный университет является мощным вертикально-интегрированным межрегиональным учебно-научным комплексом. Он органично сочетает фундаментальное образование в его лучших традициях с современными методиками и технологиями обучения. За минувшие годы работы были реализованы крупные проекты, которые внесли значимый вклад в социально-экономическое развитие Иркутской области. Уверен, что ваши профессионализм и компетентность, богатый практический опыт, активная жизненная позиция будут и дальше способствовать процветанию науки и образования в Приангарье», — сказал Игорь Кобзев.
Ректор Виктор Игнатенко отметил, что стратегическая цель вуза заключается в достижении к 2032 году лидирующих позиций среди ключевых университетов в области подготовки высококвалифицированных кадров в сферах управления, экономики, права, гуманитарных наук. Высшее образование здесь реализуется в шести институтах, подготовка ведется по 15 специальностям СПО, 19 направлениям бакалавриата, шести специальностям высшего образования, 15 направлениям магистратуры и девяти аспирантуры. Всего в университете, включая филиалы, обучается более 16,4 тысячи человек, из них по программам высшего образования — свыше 10 тысяч человек. Министру и Губернатору рассказали о ходе приемной кампании, которая завершается сегодня в вузе. Комиссия уже приняла более 16 тысяч заявлений от абитуриентов, среди которых 263 от детей участников СВО.
Состоялась встреча с участниками студенческой лаборатории социально-экономического и территориального развития БГУ и ее руководителем Полиной Астафьевой. Стороны обсудили развитие научной деятельности молодых ученых. Участники лаборатории занимаются разработками научно-исследовательских работ в сфере экономики, сотрудничая тесно с муниципальными образованиями Приангарья и Республики Бурятии. Организованы анкетирования среди жителей для расчета экономического эффекта застройки и прогноза количества потенциальных рабочих мест. Губернатор Игорь Кобзев предложил рассмотреть возможность использования этих научных исследований при работе Градостроительного совета региона.
В ходе своего первого визита в университет глава федерального ведомства ознакомился с работой Медиацентра БГУ. Здесь построены и оснащены радиостудия и телевизионный павильон, организовано вещание университетского телевизионного и радиоканала на территории кампуса и в сети интернет. Медиацентр является базой для выработки практических навыков для будущих журналистов и рекламистов. Образовательные программы ведут и студенты, и преподаватели вуза, в том числе Виктор Игнатенко. Выпускаются разные телеканалы, в том числе правовой научно-образовательный канал с циклом лекций на самые разнообразные темы.
Была отмечена важная роль и кадрового потенциала научного-педагогических работников университета, включающая 62 докторов наук и 268 кандидатов наук. Научные исследования ведутся в подразделениях вуза. В частности, Научно-исследовательский центр Отечественной истории проводит теоретические, фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования в области отечественной истории, разрабатывает новые научные направления, принимает активное участие в различных научных программах, отмечает пресс-служба областного Правительства.
Авторским коллективом во главе с доктором исторических наук, профессором Львом Дамешеком, являющимся руководителем центра, издана книга «История Усть-Ордынского Бурятского автономного округа». Лев Дамешек и еще двое сотрудников вуза — представители династии ученых, авторы научных работ, доктор экономических наук, профессор Виктор Самаруха и доктор экономических наук, профессор Алексей Самаруха получили Благодарности Министра науки и высшего образования России.
Также федеральные ведомственные награды за значительный вклад в развитие сферы науки и добросовестный труд получили заместитель директора Иркутского института химии имени Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук Алексей Левчук, временно исполняющий обязанности директора Института систем энергетики имени Мелентьева СО РАН Валерий Стенников, научный руководитель Института географии имени Сочавы СО РАН Виктор Плюснин.
«Иркутская область — один из флагманских регионов России, где большое научно-образовательное сообщество, хорошие академические традиции. Мы это как учредители научно-образовательных организаций ценим. Работать со студентами — это призвание и большой титанический труд, серьезная методическая проработка, но самое важное — это желание делиться знаниями. Помимо этого, в процесс обучения и передачи опыта вы еще и встраиваете воспитательную компоненту. Вы не просто состоявшиеся ученые, преподаватели, но и наставники. Благодарю вас за добросовестный труд. Желаю, чтобы ваши ученики вас радовали чаще», — подчеркнул Валерий Фальков.
Игорь Кобзев вручил Благодарственные письма Губернатора доктору экономических наук, доценту, профессору кафедры журналистики и маркетинговых технологий БГУ Наталье Рубцовой, доктору исторических наук, доценту кафедры Отечественной истории БГУ Владимиру Шаламову, заведующему кафедрой экономики строительства и управления недвижимостью, профессору университета Сергею Астафьеву. Почетной грамотой Губернатора отмечены ведущий научный сотрудник Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН Ольга Гагаринова, старший научный сотрудник Восточно-Сибирского института медико-экологических исследований Ольга Журба, ученый секретарь Иркутского научного цента хирургии и травматологии Елена Чепурных.