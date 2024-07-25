Валерий Фальков ознакомился с деятельностью Байкальского государственного университета

Ректор Виктор Игнатенко отметил, что стратегическая цель вуза заключается в достижении к 2032 году лидирующих позиций среди ключевых университетов в области подготовки высококвалифицированных кадров в сферах управления, экономики, права, гуманитарных наук. Высшее образование здесь реализуется в шести институтах, подготовка ведется по 15 специальностям СПО, 19 направлениям бакалавриата, шести специальностям высшего образования, 15 направлениям магистратуры и девяти аспирантуры. Всего в университете, включая филиалы, обучается более 16,4 тысячи человек, из них по программам высшего образования — свыше 10 тысяч человек. Министру и Губернатору рассказали о ходе приемной кампании, которая завершается сегодня в вузе. Комиссия уже приняла более 16 тысяч заявлений от абитуриентов, среди которых 263 от детей участников СВО.