Избиркомы закончили с регистрацией

Наибольший резонанс вызвали массовые отказы: ТИКи не допустили до выборов всех представителей от «Яблока» и 50% — от КПРФ. Избиркомы отказали в регистрации всем яблочникам, заявив, что партия не провела конференцию по выдвижению кандидатов. Коммунистов «ополовинили» также из-за партконференции. В ряде ТИКов сочли, что партия утверждала кандидатов списком, а не по отдельности, как того требует закон.