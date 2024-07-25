Избиркомы закончили с регистрацией

Всего осенью в городе будет избрано 1576 муниципальных депутатов, приводит данные председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин. 2826 кандидатов выдвинуты политическими партиями, 664 — в порядке самовыдвижения.
Начало муниципальной кампании ознаменовалось скандалами, впрочем, для Петербурга не новыми. Некоторые кандидаты обвинили ТИКи в создании искусственных очередей из желающих подать документы. В Выборгском районе ситуация дошла до драки между политиками, которые попытались прорваться в ТИК силой, и охраной. Кандидаты были задержаны и оштрафованы на суммы от 500 до 600 рублей.
Наибольший резонанс вызвали массовые отказы: ТИКи не допустили до выборов всех представителей от «Яблока» и 50% — от КПРФ. Избиркомы отказали в регистрации всем яблочникам, заявив, что партия не провела конференцию по выдвижению кандидатов. Коммунистов «ополовинили» также из-за партконференции. В ряде ТИКов сочли, что партия утверждала кандидатов списком, а не по отдельности, как того требует закон.
В «Яблоке» решения ТИКов называют «политическим заказом» и уверяют, что выдвижение было «проведено в полном соответствии с действующим законодательством и уставом партии». В КПРФ также отмечают, что голосование на конференции проводилось согласно закону: партийцы могли высказать мнение о каждом кандидате, вычеркнув из списка того, за кого голосовать не намерены. Горизбирком жалобы некоторых кандидатов на незаконные отказы не удовлетворил.
На 25 июля более 100 исков об оспаривании отказов зарегистрировали районные суды Петербурга. Суды уже успели рассмотреть некоторые из них и признать решения ТИКов законными.
Выборы муниципальных депутатов пройдут в 110 из 111 муниципальных образований Санкт-Петербурга с 6 по 8 сентября. В эти же дни в городе также будут выбирать губернатора и пятидесятого депутата Законодательного собрания. На место в петербургском парламенте претендуют шесть кандидатов от шести партий: «Новые люди», ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Единая Россия», КПРФ и «Яблоко».