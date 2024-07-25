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Песков прокомментировал идею Нетаньяху об аналоге НАТО на Ближнем Востоке

России вряд ли необходимы конфронтационные механизмы на Ближнем Востоке, однако стоит разобраться с подробностями инициативы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по созданию в этом регионе альянса, подобного НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Источник: AP 2023

Журналисты спросили у пресс-секретаря президента РФ во время брифинга, рассматривает ли Москва предложение Нетаньяху о создании аналога НАТО как угрозу.

Это альянс каких стран? Дело в том, что НАТО имеет абсолютно ярко выраженную и системную конфронтационную направленность. НАТО сначала создавалось для сдерживания Советского Союза, потом оно продолжало выполнять свои функции для сдерживания Российской Федерации, нашей страны, и продолжает это делать по сей день. Нужны ли нам конфронтационные механизмы на Ближнем Востоке? Вряд ли.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Ведомостям»)

24 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США заявил, что Соединенные Штаты и Израиль могут сформировать «Альянс Авраама» — союз безопасности на Ближнем Востоке, аналогичный НАТО, с целью противостояния «растущей иранской угрозе». Он отметил, что страны, находящиеся в мире с Израилем, должны присоединиться к этому альянсу. 14 апреля несколько стран вместе с Израилем нейтрализовали ракеты, запущенные Ираном. 5 июля The Wall Street Journal сообщила, что Байден настоял на прекращении огня в Газе. 15 июля Израиль сообщил, что «Хамас» предложил изменения в план США, но Израиль «ни на миллиметр» не отошел от соглашения.

Нина Лютикова

Песков Дмитрий
НАТО