Песков прокомментировал идею Нетаньяху об аналоге НАТО на Ближнем Востоке

Журналисты спросили у пресс-секретаря президента РФ во время брифинга, рассматривает ли Москва предложение Нетаньяху о создании аналога НАТО как угрозу.
Это альянс каких стран? Дело в том, что НАТО имеет абсолютно ярко выраженную и системную конфронтационную направленность. НАТО сначала создавалось для сдерживания Советского Союза, потом оно продолжало выполнять свои функции для сдерживания Российской Федерации, нашей страны, и продолжает это делать по сей день. Нужны ли нам конфронтационные механизмы на Ближнем Востоке? Вряд ли.
24 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США заявил, что Соединенные Штаты и Израиль могут сформировать «Альянс Авраама» — союз безопасности на Ближнем Востоке, аналогичный НАТО, с целью противостояния «растущей иранской угрозе». Он отметил, что страны, находящиеся в мире с Израилем, должны присоединиться к этому альянсу. 14 апреля несколько стран вместе с Израилем нейтрализовали ракеты, запущенные Ираном. 5 июля The Wall Street Journal сообщила, что Байден настоял на прекращении огня в Газе. 15 июля Израиль сообщил, что «Хамас» предложил изменения в план США, но Израиль «ни на миллиметр» не отошел от соглашения.
Нина Лютикова