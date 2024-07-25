Песков прокомментировал идею Нетаньяху об аналоге НАТО на Ближнем Востоке

24 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США заявил, что Соединенные Штаты и Израиль могут сформировать «Альянс Авраама» — союз безопасности на Ближнем Востоке, аналогичный НАТО, с целью противостояния «растущей иранской угрозе». Он отметил, что страны, находящиеся в мире с Израилем, должны присоединиться к этому альянсу. 14 апреля несколько стран вместе с Израилем нейтрализовали ракеты, запущенные Ираном. 5 июля The Wall Street Journal сообщила, что Байден настоял на прекращении огня в Газе. 15 июля Израиль сообщил, что «Хамас» предложил изменения в план США, но Израиль «ни на миллиметр» не отошел от соглашения.