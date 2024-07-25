FT узнала, кого из кандидатов в президенты США поддерживает Уолл-стрит

«Джей Ди Вэнс, возможно, найдет отклик у сторонников MAGA, но более широкое деловое сообщество сегодня очень обеспокоено, как и должно быть», — рассказал газете один из крупных финансистов. Один из ведущих юристов по антимонопольному праву также заявил FT, что взгляды Вэнса более радикальны, чем взгляды председателя FTC Лины Хан и помощника генерального прокурора Джонатана Кантера (одни из наиболее видных антимонопольщиков в США. — РБК), которые основаны на ограничении доминирования на рынке, а не на тотальном противодействии слияниям и поглощениям.