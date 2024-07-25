Уже семь человек захотели стать новыми депутатами Омского горсовета

До дополнительных выборов в Омский городской Совет осталось около полутора месяцев. Напомним, что жители Центрального и Ленинского округов 8 сентября выберут двух депутатов на место ушедших из городского парламента Ирины Ковалёвой и Константина Кочанова.
А сейчас идёт активное выдвижение кандидатов. На данный момент свои кандидатуры выдвинули уже семь человек.
По избирательному округу № 26 пока выдвинулись четверо. «Единая Россия» довольно неожиданно выдвинула в депутаты индивидуального предпринимателя из села Петровка Ивана Котенко. От ЛДПР в горсовет выдвинулась воспитатель школы № 99 Кристина Бойкова.
Бывший депутат Законодательного Собрания, электрик ООО «Искра» Виталий Кудринский стал кандидатом от КПРФ. И, наконец, самозанятый житель села Новотроицкое Александр Марчук подал документы в качестве самовыдвиженца.
По 40-му округу документы подали три кандидата. «Справедливая Россия» выдвинула известного омского общественника, участника многих избирательных кампаний Игоря Басова. Мерчендайзер АО «Мельница» Андрей Шестаков намерен представлять в горсовете ЛДПР. А инструктор Омского обкома КПРФ Виталий Шанцев стал кандидатом от этой партии.
Стоит отметить, что Шанцев пока является единственным зарегистрированным кандидатом. Остальные шестеро ждут решения избиркома.
Приём документов о регистрации кандидатов завершится в понедельник, 29 июля.