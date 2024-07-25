Названы самые коррумпированные госорганы Казахстана

За первое полугодие 2024 года в ЕРДР Казахстана зарегистрировали 1,1 тыс. уголовных коррупционных преступлений — на 7,5% больше, чем годом ранее. В том числе на тяжкие преступления пришлось 783 случая, на преступления средней тяжести — 206 случаев, на особо тяжкие преступления и преступления небольшой тяжести — по 33 случая, сообщает Ranking.kz.